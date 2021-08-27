Судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули
Предположительно, в результате инцидента одни смогли самостоятельно доплыть до берега, а других достали из воды рыбаки.
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Порядка 20 человек утонули при столкновении судна, на котором находилось более 100 пассажиров, с траулером в муниципалитете Брахманбариа на востоке Бангладеш.
По данным издания The Bangladesh Observer, на месте происшествия продолжается спасательная операция. Причины трагедии устанавливаются. Очевидцам удалось вытащить из воды 11 человек, им была оказана медицинская помощь. Не исключается, что некоторые смогли самостоятельно доплыть до ближайшего берега.
А ранее Лайф рассказывал, как в Малайзии задержали норвежский танкер с россиянами на борту. Причиной этого стала незаконная стоянка в территориальных водах страны. Судно направилось из Сингапура и остановилось в 51,4 километра от побережья города Секинчана (штат Селангор). Капитан танкера не предоставил документов, разрешавших такую остановку. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 100 тысяч ринггитов ($23 500). Или лишение свободы на срок до двух лет.
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