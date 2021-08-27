Судно с сотней пассажиров врезалось в траулер в Бангладеш, 20 человек утонули

Порядка 20 человек утонули при столкновении судна, на котором находилось более 100 пассажиров, с траулером в муниципалитете Брахманбариа на востоке Бангладеш.

По данным издания The Bangladesh Observer , на месте происшествия продолжается спасательная операция. Причины трагедии устанавливаются. Очевидцам удалось вытащить из воды 11 человек, им была оказана медицинская помощь. Не исключается, что некоторые смогли самостоятельно доплыть до ближайшего берега.

А ранее Лайф рассказывал, как в Малайзии задержали норвежский танкер с россиянами на борту. Причиной этого стала незаконная стоянка в территориальных водах страны. Судно направилось из Сингапура и остановилось в 51,4 километра от побережья города Секинчана (штат Селангор). Капитан танкера не предоставил документов, разрешавших такую остановку. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 100 тысяч ринггитов ($23 500). Или лишение свободы на срок до двух лет.