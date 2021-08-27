Депутат-самовыдвиженец Совета депутатов московского округа Измайлово Татьяна Царенко, которая пострадала в драке с коллегой от "Яблока" Фридрихом Барацем в управе района, рассказала о возможной причине его агрессии. В беседе с Лайфом она объяснила, что он мог посчитать её деятельность угрозой для своих бизнес-интересов.

Она пояснила, что с Барацем отношения у неё были довольно натянутыми. При решении разногласий никаких ругательств или рукоприкладства тоже не происходило. Однако, как считает депутат, она, возможно, затронула бизнес-интересы представителя "Яблока".

Ко мне обратились жители дома 37 по Измайловскому бульвару. Там два года назад проходил капитальный ремонт, делала его компания, которая тесно связана с Фридрихом. Ранее она была оформлена на него, а когда он стал депутатом, он её переоформил на зятя. Там тендер почти на полмиллиарда получил, будучи депутатом. Капремонт выполняется некачественно, жители мучаются, а переделывать он не хочет. За два года было множество разных комиссий. Все недостатки описаны, и есть рекомендации, что дом нужно приводить в порядок, но никто не может обязать компанию выполнить это Татьяна Царенко

Гарантийный срок близок к завершению, поэтому жители попросили Царенко обратиться в прокуратуру. В день потасовки в 13:00 была назначена комиссия по данному вопросу. В 12:00–12:15 произошёл конфликт. Собеседница Лайфа полагает, что эти события связаны, поскольку по итогам комиссии компанию зятя Бараца могли обязать переделывать фасад — это обойдётся в несколько сотен тысяч рублей.

Депутат подала заявление на коллегу, серьёзных повреждений она не получила — у неё ушибы головы, крестца, плеча и гематома на правом плече. По её словам, коллега её схватил и держал. В ОВД она встретила нападавшего, который в ходе общения с полицейскими рассказал, что толкнул и избил депутата другой человек — депутат от ЛДПР Антон Медведев. Теперь Царенко намерена обратиться в СК, поскольку из-за специального статуса депутата этим делом не может заниматься местное отделение полиции.