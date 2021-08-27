Британские военные отказались эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек

Основатель благотворительной организации и бывший британский служащий ВМС Пен Фартинг пытался вывезти из аэропорта Кабула 140 собак и 60 кошек, однако военные Великобритании отказались эвакуировать животных. Эту информацию подтвердил министр обороны страны Бен Уоллес.

"Вся наша команда, а также собаки и кошки находились в безопасном периметре внутри аэропорта. Нас развернули, потому что президент США Джо Байден изменил правила оформления за два часа до этого. Прошёл через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов", — написал Фартинг в своём твиттере.

В эфире телеканала Sky News Уоллес сообщил, что из соображений безопасности не мог разместить зверей на эвакуационных рейсах, в таких ситуациях военные должны отдавать предпочтение спасению людей. Также глава Минобороны отметил, что животные могут покинуть Афганистан после того, как всех эвакуируют и в аэропорты столицы будут летать коммерческие рейсы.

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