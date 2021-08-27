Британские военные отказались эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек
По словам главы Минобороны, в таких ситуациях служащие должны отдавать предпочтение спасению людей, а не животных.
Фото © Twitter / Pen Farthing
Основатель благотворительной организации и бывший британский служащий ВМС Пен Фартинг пытался вывезти из аэропорта Кабула 140 собак и 60 кошек, однако военные Великобритании отказались эвакуировать животных. Эту информацию подтвердил министр обороны страны Бен Уоллес.
"Вся наша команда, а также собаки и кошки находились в безопасном периметре внутри аэропорта. Нас развернули, потому что президент США Джо Байден изменил правила оформления за два часа до этого. Прошёл через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов", — написал Фартинг в своём твиттере.
В эфире телеканала Sky News Уоллес сообщил, что из соображений безопасности не мог разместить зверей на эвакуационных рейсах, в таких ситуациях военные должны отдавать предпочтение спасению людей. Также глава Минобороны отметил, что животные могут покинуть Афганистан после того, как всех эвакуируют и в аэропорты столицы будут летать коммерческие рейсы.
Напомним, движение "Талибан"* ранее назвало красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Желающих покинуть страну будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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