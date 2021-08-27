Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло почти до 200
Ранее сообщалось, что 26 августа стало самым смертоносным днём для американских военных в Афганистане с 2011 года.
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Число афганцев, которые погибли в результате взрыва в районе аэропорта Кабула, увеличилось почти до 200. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя медицинских властей Афганистана.
"Число жертв среди афганцев возросло примерно до 200... Одна из больниц, клиника "Вазир Акбар-хан" в центре Кабула, сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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