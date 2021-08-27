Финансирование Президентского фонда культурных инициатив увеличат до 10 млрд

Финансирование Президентского фонда культурных инициатив в ближайшие несколько лет увеличат до 10 миллиардов рублей. Об этом на пленарном заседании "Россия в год креативной экономики" в рамках "Российской креативной недели" рассказал замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"В этом году уже 3,5 млрд рублей выделено на это (финансирование Президентского фонда культурных инициатив. — Прим. Лайфа) президентом, на следующий год у нас уже 8 млрд рублей. Там начинается очень быстрый рост на самом деле. Потом 10 млрд рублей", — сказал Кириенко.

По его словам, за время приёма заявок, который проходил этим летом, Фонд получил 12,5 тысячи обращений, что стало абсолютным рекордом для организации. При этом, как добавил Кириенко, их общий объём в денежном эквиваленте превысил 84 миллиарда рублей.

"Я не завидую сейчас экспертам, которые работают в Фонде культурных инициатив. У них задача до середины сентября это всё перелопатить и выбрать [лучшие проекты]", — добавил Кириенко.