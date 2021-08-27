Финансирование Президентского фонда культурных инициатив увеличат до 10 млрд
По словам Кириенко, за время приёма заявок фонд получил свыше 12 тысяч обращений, денежный объём которых превысил 84 миллиарда рублей.
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Финансирование Президентского фонда культурных инициатив в ближайшие несколько лет увеличат до 10 миллиардов рублей. Об этом на пленарном заседании "Россия в год креативной экономики" в рамках "Российской креативной недели" рассказал замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"В этом году уже 3,5 млрд рублей выделено на это (финансирование Президентского фонда культурных инициатив. — Прим. Лайфа) президентом, на следующий год у нас уже 8 млрд рублей. Там начинается очень быстрый рост на самом деле. Потом 10 млрд рублей", — сказал Кириенко.
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По его словам, за время приёма заявок, который проходил этим летом, Фонд получил 12,5 тысячи обращений, что стало абсолютным рекордом для организации. При этом, как добавил Кириенко, их общий объём в денежном эквиваленте превысил 84 миллиарда рублей.
"Я не завидую сейчас экспертам, которые работают в Фонде культурных инициатив. У них задача до середины сентября это всё перелопатить и выбрать [лучшие проекты]", — добавил Кириенко.
Ранее Лайф сообщал, что Минэкономразвития совместно с АО "Российский экспортный центр" заключили соглашение, согласно которому российские IT- и кинокомпании будут получать финансирование для выхода их продукции на зарубежные рынки.
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