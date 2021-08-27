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Москвичам запретили подкармливать птиц, так как они могут передумать улетать

Заняться этим стоит, если на улице отрицательная температура воздуха и постоянный снежный покров.

27 августа, 17:09
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В Мосприроды попросили москвичей не заниматься ранней подкормкой птиц и животных. В ведомстве объяснили, что им нужно сохранить навык поиска еды и самостоятельно подготовиться к наступлению холодов.

Многие животные уже готовятся к миграции или активно запасаются едой. Уже улетели некоторые птицы, водоплавающие тренируют своё потомство, звери ищут себе еду или накапливают подкожный жир.

Лучше всего просто их не отвлекать и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание. Ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в тёплые страны. Перелёт для них станет трудным и опасным. А звери могут потерять навык поиска еды. Начинать подкормку птиц нужно с учётом двух самых главных факторов: низкая температура воздуха и постоянный снежный покров

Пресс-служба Мосприроды

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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