Москвичам запретили подкармливать птиц, так как они могут передумать улетать

Лучше всего просто их не отвлекать и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание. Ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в тёплые страны. Перелёт для них станет трудным и опасным. А звери могут потерять навык поиска еды. Начинать подкормку птиц нужно с учётом двух самых главных факторов: низкая температура воздуха и постоянный снежный покров