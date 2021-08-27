Москвичам запретили подкармливать птиц, так как они могут передумать улетать
Заняться этим стоит, если на улице отрицательная температура воздуха и постоянный снежный покров.
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В Мосприроды попросили москвичей не заниматься ранней подкормкой птиц и животных. В ведомстве объяснили, что им нужно сохранить навык поиска еды и самостоятельно подготовиться к наступлению холодов.
Многие животные уже готовятся к миграции или активно запасаются едой. Уже улетели некоторые птицы, водоплавающие тренируют своё потомство, звери ищут себе еду или накапливают подкожный жир.
Лучше всего просто их не отвлекать и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание. Ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в тёплые страны. Перелёт для них станет трудным и опасным. А звери могут потерять навык поиска еды. Начинать подкормку птиц нужно с учётом двух самых главных факторов: низкая температура воздуха и постоянный снежный покров
Пресс-служба Мосприроды
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