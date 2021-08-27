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Собянин рассказал, когда с Болотной уберут скандальный арт-объект в виде глины

Он отметил, что скульптура у ГЭС-2 привлекла внимание горожан и к самому зданию, находящемуся на реконструкции.

27 августа, 16:43
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Неоднозначно воспринятая публикой скульптура швейцарского художника Урса Фишера под названием "Большая глина № 4" будет находиться в Москве на протяжении девяти месяцев, после чего её установят в другом городе мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мне сложно провести грань между креативным и некреативным музеем. Третьяковка, вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Пётр I, который стоит с рулём, это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Пётр I так и будет плыть на своём корабле", сказал Собянин в ходе пленарной сессии Российской креативной недели.

Градоначальник отметил, что скульптура, установленная на Болотной площади у фасада бывшей электростанции ГЭС-2, привлекла внимание горожан и к самому реконструированному зданию, которое превратилось теперь в новое городское культурное пространство.

Артемий Лебедев ответил на критику в адрес скандальной скульптуры на Болотной

Артемий Лебедев ответил на критику в адрес скандальной скульптуры на Болотной

Напомним, что скульптуру под названием "Большая глина № 4" швейцарского художника разместили на Болотной площади и она вызвала немалый резонанс. Её уже раскритиковали юморист Максим Галкин, актёр Станислав Садальский и художник Никас Сафронов. А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. Скульптуру раскритиковали и в Госдуме РФ. Однако отметили, что объект должен остаться на месте, ведь от этого "не убудет". Такие произведения позволяют отслеживать, как развиваются художественные мысли в современном мире.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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