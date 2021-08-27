Собянин рассказал, когда с Болотной уберут скандальный арт-объект в виде глины

"Мне сложно провести грань между креативным и некреативным музеем. Третьяковка, вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Пётр I, который стоит с рулём, это креативный памятник или это только глина — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Пётр I так и будет плыть на своём корабле", — сказал Собянин в ходе пленарной сессии Российской креативной недели.