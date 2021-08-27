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Омбудсмен объяснил помещение в психбольницу россиянки, избитой санитарами

У родителей женщины есть возможность обжаловать вынесенный вердикт, поскольку сама пациентка предпочла бы пройти лечение дома.

27 августа, 16:40

Скриншот © LIFE

В Ярославле больница предоставила все необходимые документы и заключение, поэтому иск о принудительном лечении женщины, избитой санитарами, был удовлетворён. Об этом Лайфу заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

По словам омбудсмена, несмотря на хорошее отношение к женщине в психиатрической больнице, она предпочла бы лечиться дома. Родители пытались не допустить помещения дочери в стационар, но суд решил не в их пользу. Однако, как отметил собеседник Лайфа, у них ещё есть возможность обжаловать это.

Представьте, какая дилемма перед ними, когда врачи говорят о принудительном лечении. Есть ещё время, чтобы взвесить все аргументы за и против [и подать апелляцию]. Я ей задавал прямой вопрос о том, как к ней там относятся. И на него был прямой ответ — хорошо. Но она, конечно же, предпочла отправиться домой

Сергей Бабуркин

Напомним, что около недели назад фельдшеры психиатрической бригады из Ярославля жестоко избили женщину, за которой приехали по вызову. СК РФ возбудил в отношении медиков два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконное помещение в психиатрическую лечебницу. Позднее санитаров отправили на медицинское освидетельствование, в организме одного из фельдшеров был обнаружен алкоголь.


Суд признал законной госпитализацию россиянки, избитой санитарами психбольницы

Суд признал законной госпитализацию россиянки, избитой санитарами психбольницы

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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