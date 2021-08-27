Омбудсмен объяснил помещение в психбольницу россиянки, избитой санитарами
У родителей женщины есть возможность обжаловать вынесенный вердикт, поскольку сама пациентка предпочла бы пройти лечение дома.
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В Ярославле больница предоставила все необходимые документы и заключение, поэтому иск о принудительном лечении женщины, избитой санитарами, был удовлетворён. Об этом Лайфу заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
По словам омбудсмена, несмотря на хорошее отношение к женщине в психиатрической больнице, она предпочла бы лечиться дома. Родители пытались не допустить помещения дочери в стационар, но суд решил не в их пользу. Однако, как отметил собеседник Лайфа, у них ещё есть возможность обжаловать это.
Представьте, какая дилемма перед ними, когда врачи говорят о принудительном лечении. Есть ещё время, чтобы взвесить все аргументы за и против [и подать апелляцию]. Я ей задавал прямой вопрос о том, как к ней там относятся. И на него был прямой ответ — хорошо. Но она, конечно же, предпочла отправиться домой
Сергей Бабуркин
Напомним, что около недели назад фельдшеры психиатрической бригады из Ярославля жестоко избили женщину, за которой приехали по вызову. СК РФ возбудил в отношении медиков два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконное помещение в психиатрическую лечебницу. Позднее санитаров отправили на медицинское освидетельствование, в организме одного из фельдшеров был обнаружен алкоголь.
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