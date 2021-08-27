Омбудсмен объяснил помещение в психбольницу россиянки, избитой санитарами

Представьте, какая дилемма перед ними, когда врачи говорят о принудительном лечении. Есть ещё время, чтобы взвесить все аргументы за и против [и подать апелляцию]. Я ей задавал прямой вопрос о том, как к ней там относятся. И на него был прямой ответ — хорошо. Но она, конечно же, предпочла отправиться домой