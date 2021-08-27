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Менеджер отреагировал на сообщения о задержании Агурбаш для экстрадиции в Минск

В Белоруссии звезде грозит до 15 лет тюрьмы за "разжигание вражды или розни" и оскорбление президента Александра Лукашенко.

27 августа, 16:32
<p>Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL3xOrIgM9x/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">angelicaagurbash</a></p>

Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram / angelicaagurbash

Менеджер Анжелики Агурбаш прокомментировал Лайфу сообщения СМИ о том, что певицу задержали в Москве в рамках возбуждённого в отношении неё в Белоруссии дела и ей грозит экстрадиция в Минск. Собеседник подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

"Она сейчас рядом со мной, мы находимся на светском мероприятии. Всё хорошо с ней, я впервые слышу такую информацию. Всё в порядке, у нас репетиция сейчас с музыкантами, и я не могу её беспокоить", — сказал представитель артистки Лайфу.

Певицу Агурбаш вызвали в прокуратуру в Москве по вопросу экстрадиции

Певицу Агурбаш вызвали в прокуратуру в Москве по вопросу экстрадиции

Напомним, ранее Генпрокуратура Минска потребовала от РФ выдачи артистки. В Белоруссии певице грозит до 15 лет тюрьмы за "разжигание вражды или розни" и оскорбление президента Александра Лукашенко. Ранее Лайф сообщал, что Анжелика Агурбаш боится, что её выкрадут и увезут в Белоруссию. При этом певица уверена, что Россия не выдаст её исторической родине.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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