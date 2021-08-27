Менеджер отреагировал на сообщения о задержании Агурбаш для экстрадиции в Минск

Менеджер Анжелики Агурбаш прокомментировал Лайфу сообщения СМИ о том, что певицу задержали в Москве в рамках возбуждённого в отношении неё в Белоруссии дела и ей грозит экстрадиция в Минск. Собеседник подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности.

"Она сейчас рядом со мной, мы находимся на светском мероприятии. Всё хорошо с ней, я впервые слышу такую информацию. Всё в порядке, у нас репетиция сейчас с музыкантами, и я не могу её беспокоить", — сказал представитель артистки Лайфу.