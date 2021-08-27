Народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного несколько дней назад с инсультом, перевели из реанимационного отделения в обыкновенную палату. Как рассказала Лайфу бывшая жена актёра Наталья Вяль, ближайшие 10 дней за ним будет ухаживать сиделка.

"Из-за того, что пострадало боковое зрение, возникли и проблемы с ориентацией. Но врачи сказали, что это всё восстанавливается. С речью всё хорошо, он рассказывал анекдоты по дороге [в больницу]. Сейчас 10 дней ему надо будет полежать, сиделку на 10 дней [наняли], чтобы он никуда не вскакивал", — рассказала экс-супруга артиста.

По словам собеседницы Лайфа, при обследовании выяснилось, что для Краско это уже второй инсульт за год. Первый, как рассказали врачи, он перенёс "на ногах" ещё весной. Сейчас же артист бодр, весел и "уже рвётся в бой". Поэтому родственники шутят, что им придётся привязывать актёра, чтобы его организм спокойно восстанавливался после перенесённого стресса.