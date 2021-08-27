В ПФР объяснили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей
Полагающуюся сумму начнут начислять в сентябре, но в некоторых случаях выплату могут произвести позднее.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Единовременную выплату в 10 тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент РФ Владимир Путин, получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года. Такие данные приводятся на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Белгородской области.
ПФР информирует, что полагающуюся сумму они получат в сентябре. Также уточняется, что в некоторых случаях выплату могут произвести позднее. Однако её получат все вне зависимости от того, работает пенсионер или нет. В общей сложности помощь от государства получит 43 миллиона россиян. При этом для получения выплаты не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.
Напомним, что ранее Путин анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции. Кроме того, президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022–2023 годах также выше инфляции.
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