В ПФР объяснили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент РФ Владимир Путин , получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа 2021 года. Такие данные приводятся на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Белгородской области.

ПФР информирует, что полагающуюся сумму они получат в сентябре. Также уточняется, что в некоторых случаях выплату могут произвести позднее. Однако её получат все вне зависимости от того, работает пенсионер или нет. В общей сложности помощь от государства получит 43 миллиона россиян. При этом для получения выплаты не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.