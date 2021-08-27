Депутат от "Яблока" отвесил пощёчину мужчине, который наступил ему на ногу в толпе. Видео © Соцсети

В ходе согласованной акции партии "Яблоко" в Крылатском 35-летний депутат Владимир Калинин повздорил с 42-летним избирателем и отвесил ему оплеуху. Как рассказал Лайфу источник, народный избранник счёл, что Дмитрий В. якобы сильно на него напирал и едва не отдавил ему ногу.

Владимир Калинин. Фото © LIFE

В ходе короткой перепалки депутат поднял руку на настойчивого избирателя. После конфликта он попытался скрыться в толпе, но очевидцы уже вызвали полицейских. Оба участника потасовки в итоге проследовали в ОМВД, где на Калинина был составлен административный протокол за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Он также принёс извинения за свои действия. Оба участника конфликта признались, что были неправы. Помощь медиков никому из участников потасовки не понадобилась.