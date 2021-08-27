Пенсионерам посоветовали, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей

Пока пенсионеры не получили свои десять тысяч рублей единоразовой выплаты на руки, экономисты рассматривают варианты, как использовать эту сумму с выгодой. Один из них — инвестировать, то есть вложить деньги в коммерческое предприятие с целью приумножения средств.

Эксперты советуют относиться к некрупным суммам так же, как к крупным. Поэтому выплату они рекомендуют делить на несколько частей и делать вклад в разные финансовые инструменты. В таком случае если какая-то часть покажет отрицательный доход, то инвестора спасут остальные части. Доктор экономических наук Никита Масленников считает, что большинство россиян, скорее всего, пойдут с этими деньгами в магазины, так что эти единовременные выплаты подходят только для потребительского спроса.

"Если у вас есть возможность их не тратить на текущие проблемы, можно положить на свой депозит или открыть новый текущий счёт. Тем более что сейчас средняя максимальная ставка десяти ведущих банков страны составляет 6,61%", — сказал Масленников в беседе с МК.

По словам экономиста, это почти вровень с инфляцией, но если в сентябре ЦБ повысит ключевую ставку, то вверх пойдут и депозитные вложения. Также через банки или финансовых посредников можно приобрести облигации федерального займа, где доход составляет около 7% годовых.