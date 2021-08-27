"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в чемпионате России
В турнирной таблице команда Александра Кержакова занимает восьмое место, подмосковный клуб идёт 11-м.
Фото © ФК "Химки"
Подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Гости вышли вперёд на 35-й минуте после гола Алексея Козлова. В начале второго тайма Денис Глушаков восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.
На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник команды Илья Камышев.
"Нижний Новгород" набрал восемь очков, оставшись на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами — на 11-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 6-й тур
"Химки" — "Нижний Новгород" — 1:1
Голы: Козлов, 35' (0:1); Глушаков, с пенальти 54' (1:1)
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