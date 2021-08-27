"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в чемпионате России

Подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Гости вышли вперёд на 35-й минуте после гола Алексея Козлова. В начале второго тайма Денис Глушаков восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник команды Илья Камышев.

"Нижний Новгород" набрал восемь очков, оставшись на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами — на 11-й позиции.