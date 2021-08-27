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"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в чемпионате России

В турнирной таблице команда Александра Кержакова занимает восьмое место, подмосковный клуб идёт 11-м.

27 августа, 17:30
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Подмосковные "Химки" на своём поле сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Гости вышли вперёд на 35-й минуте после гола Алексея Козлова. В начале второго тайма Денис Глушаков восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник команды Илья Камышев.

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"Нижний Новгород" набрал восемь очков, оставшись на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с шестью баллами — на 11-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 6-й тур

"Химки" — "Нижний Новгород" — 1:1

Голы: Козлов, 35' (0:1); Глушаков, с пенальти 54' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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