НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Отдал клубу сердце и душу": Роналду попрощался с "Ювентусом" перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

Португалец подпишет контракт с английским клубом после согласования личного соглашения, получения визы и прохождения медицинского осмотра.

27 августа, 17:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1395143962772623361/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cristiano</a></p>

Фото © Twitter / Cristiano

Португальский нападающий Криштиану Роналду попрощался с туринским "Ювентусом" перед переходом в "Манчестер Юнайтед". Он опубликовал в своём инстаграме письмо в адрес болельщиков итальянского клуба.

Ранее в пятницу "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который ранее выступал за клуб с 2003 по 2009 год. Португалец подпишет соглашение с английским клубом после согласования личного контракта, получения визы и прохождения медицинского осмотра.

"Я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал своё сердце и душу "Ювентусу" и буду любить Турин до своих последних дней. Болельщики всегда меня уважали, и я старался благодарить их за это, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не смогли достичь всего, чего хотели, но всё же написали довольно красивую историю", — заявил Роналду.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1