"Я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал своё сердце и душу "Ювентусу" и буду любить Турин до своих последних дней. Болельщики всегда меня уважали, и я старался благодарить их за это, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не смогли достичь всего, чего хотели, но всё же написали довольно красивую историю", — заявил Роналду.