"Отдал клубу сердце и душу": Роналду попрощался с "Ювентусом" перед переходом в "Манчестер Юнайтед"
Португалец подпишет контракт с английским клубом после согласования личного соглашения, получения визы и прохождения медицинского осмотра.
Фото © Twitter / Cristiano
Португальский нападающий Криштиану Роналду попрощался с туринским "Ювентусом" перед переходом в "Манчестер Юнайтед". Он опубликовал в своём инстаграме письмо в адрес болельщиков итальянского клуба.
Ранее в пятницу "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который ранее выступал за клуб с 2003 по 2009 год. Португалец подпишет соглашение с английским клубом после согласования личного контракта, получения визы и прохождения медицинского осмотра.
"Я ухожу из замечательного клуба, крупнейшего в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал своё сердце и душу "Ювентусу" и буду любить Турин до своих последних дней. Болельщики всегда меня уважали, и я старался благодарить их за это, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом турнире. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не смогли достичь всего, чего хотели, но всё же написали довольно красивую историю", — заявил Роналду.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринский клуб нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
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