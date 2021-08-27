"Яндекс" назвал возможную сумму штрафа за дискриминацию других поисковиков
С середины 2020 года ФАС рассматривает жалобу Avito, "Туту.ру", "Циана", Ivi, 2ГИС и других компаний в отношении ИТ-гиганта.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Вероятный штраф от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о дискриминации других сервисов в поисковой выдаче "Яндекса" может составить порядка 4,37 миллиарда рублей. К такому выводу пришли аналитики Yandex N.V., головной компании группы "Яндекс", пишет РБК.
Дело в том, что с середины 2020 года ФАС рассматривает жалобу Avito, "Туту.ру", "Циана", Ivi, 2ГИС и других компаний на так называемые колдунщики (это такие виджеты, которые появляются на странице результатов поиска и привлекают внимание). В таких виджетах "Яндекс" в основном показывал собственные сервисы, что делало их более заметными в результатах поиска, жаловались перечисленные компании.
В итоге ФАС вынесла предупреждение поисковику и выставила условие, чтобы он прекратил дискриминировать другие сервисы и до 1 апреля создал равные условия для всех компаний. "Яндекс" не выполнил требования, и ФАС возбудила дело о нарушении закона "О защите конкуренции". Дело будет рассмотрено в суде 23 сентября. Аналитики "Яндекса" пока оценили в 4,377 миллиарда рублей ($60,5 миллиона) потенциальную сумму штрафа, а также в 3,275 миллиарда рублей ($45,2 миллиона) — траты на другие юридические дела, связанные с претензиями по трудоустройству, вопросами данных и конфиденциальности, компенсациями из-за ДТП в сегменте "Такси" и т.д.
А ранее Лайф писал, что акции "Ленты", "Магнита" и Х5 Retail Group снизились из-за проверки ФАС. Напомним, что в середине августа Федеральная антимонопольная служба нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Им тогда мог грозить штраф до 15% от годовой выручки.
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