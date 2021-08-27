"Яндекс" назвал возможную сумму штрафа за дискриминацию других поисковиков

Вероятный штраф от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о дискриминации других сервисов в поисковой выдаче "Яндекса" может составить порядка 4,37 миллиарда рублей. К такому выводу пришли аналитики Yandex N.V., головной компании группы "Яндекс", пишет РБК.

Дело в том, что с середины 2020 года ФАС рассматривает жалобу Avito, "Туту.ру", "Циана", Ivi, 2ГИС и других компаний на так называемые колдунщики (это такие виджеты, которые появляются на странице результатов поиска и привлекают внимание). В таких виджетах "Яндекс" в основном показывал собственные сервисы, что делало их более заметными в результатах поиска, жаловались перечисленные компании.