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Регион
Опубликовано 27 августа 2021, 20:50

Лавров и Шойгу оказались самыми популярными среди лидеров партийных списков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр обороны Сергей Шойгу. Фото © Kremlin

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр обороны Сергей Шойгу. Фото © Kremlin

Интересно, что в пятёрку также попала Татьяна Буланова, которая обогнала Геннадия Зюганова.

Рейтинг популярности лидеров партийных списков на выборах в Госдуму возглавили руководитель МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Топ-5 составил ВЦИОМ на основе исследования.

Так, из всех заявивших о своём намерении голосовать, 73% положительно оценили деятельность Сергея Лаврова. Работу Сергея Шойгу одобрило 69% граждан. А 44% посчитали наиболее удачной деятельность Владимира Жириновского. В пятёрку лидеров также попали певица Татьяна Буланова и лидер КПРФ Геннадий Зюганов — у певицы 42% против 41% политика.

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Рейтинг известности кандидатов немного отличается, но фамилии всё те же: Владимир Жириновский (96%), Сергей Шойгу (95%), Сергей Лавров (91%), Геннадий Зюганов (90%) и Татьяна Буланова (80%). Опрос среди намеренных голосовать граждан показал, что в рейтинге известности партий лидировали "Единая Россия" (46%), КПРФ (17%), "Справедливая Россия — За правду" (16%) и ЛДПР (14%).

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Ранее Лайф сообщал, что на онлайн-голосование на выборы в Госдуму за три недели зарегистрировался миллион москвичей. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

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Ирина Мусина
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