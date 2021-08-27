Лавров и Шойгу оказались самыми популярными среди лидеров партийных списков

Интересно, что в пятёрку также попала Татьяна Буланова, которая обогнала Геннадия Зюганова.

Рейтинг популярности лидеров партийных списков на выборах в Госдуму возглавили руководитель МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Топ-5 составил ВЦИОМ на основе исследования.

Так, из всех заявивших о своём намерении голосовать, 73% положительно оценили деятельность Сергея Лаврова. Работу Сергея Шойгу одобрило 69% граждан. А 44% посчитали наиболее удачной деятельность Владимира Жириновского. В пятёрку лидеров также попали певица Татьяна Буланова и лидер КПРФ Геннадий Зюганов — у певицы 42% против 41% политика.