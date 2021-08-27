Кириенко назвал Москву креативной столицей мира
Он отметил, что уровень развития индустрии нужно поднимать и в других субъектах страны.
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Москва способна выдержать конкуренцию с любым городом по уровню развития инфраструктуры и потому может смело претендовать на звание креативной столицы мира, считает первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Уровень развития креативных индустрий и среды для них в регионах РФ отличается кардинально. И Москва может смело претендовать на звание креативной столицы мира, она точно конкурирует по всем параметрам создания инфраструктуры для креативных индустрий с любой другой столицей мира. Но по стране это, конечно, нет", — сказал Кириенко в ходе пленарного заседания "Россия в год креативной экономики".
Он отметил, что уровень развития индустрии нужно поднимать и в других субъектах государства. Так, по его мнению, перед страной стоит вызов: масштабный дефицит кадров, необходимость инвестиций в образование. Кириенко назвал решение этих проблем задачей для государства.
Ранее Кириенко сообщил, что финансирование Президентского фонда культурных инициатив увеличат до 10 миллиардов. По его словам, за время приёма заявок Фонд получил свыше 12 тысяч обращений, денежный объём которых превысил 84 миллиарда рублей.
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