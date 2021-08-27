Кириенко назвал Москву креативной столицей мира

Москва способна выдержать конкуренцию с любым городом по уровню развития инфраструктуры и потому может смело претендовать на звание креативной столицы мира, считает первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Уровень развития креативных индустрий и среды для них в регионах РФ отличается кардинально. И Москва может смело претендовать на звание креативной столицы мира, она точно конкурирует по всем параметрам создания инфраструктуры для креативных индустрий с любой другой столицей мира. Но по стране это, конечно, нет", — сказал Кириенко в ходе пленарного заседания "Россия в год креативной экономики".

Он отметил, что уровень развития индустрии нужно поднимать и в других субъектах государства. Так, по его мнению, перед страной стоит вызов: масштабный дефицит кадров, необходимость инвестиций в образование. Кириенко назвал решение этих проблем задачей для государства.