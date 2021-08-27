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На поддержку креативных индустрий в России выделят 35–40 млрд рублей

По словам Кириенко, в этом году президент России также поручил увеличить финансирование Фонда кино.

27 августа, 17:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Государство выделяет около 35–40 миллиардов рублей на гранты для креативных студий в качестве меры поддержки. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на "Российской креативной неделе" в Москве.

Он уточнил, что это общая сумма, куда входят средства, выделенные для Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Института развития Интернета. Также, по словам Кириенко, в этом году президент России поручил увеличить финансирование Фонда кино.

Ранее стало известно, что российские кинокомпании получат поддержку при выходе на экспорт. Отборочная комиссия уже одобрила 13 заявок на адаптацию и продвижение аудиовизуальной продукции и две заявки — на продвижение ИТ-продукции на общую сумму более 480 миллионов рублей.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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