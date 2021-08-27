На поддержку креативных индустрий в России выделят 35–40 млрд рублей

Государство выделяет около 35–40 миллиардов рублей на гранты для креативных студий в качестве меры поддержки. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на "Российской креативной неделе" в Москве.

Он уточнил, что это общая сумма, куда входят средства, выделенные для Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Института развития Интернета. Также, по словам Кириенко, в этом году президент России поручил увеличить финансирование Фонда кино.