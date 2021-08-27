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Футболисты "Динамо" и "Локомотива" поделили очки в московском дерби

По итогам тура бело-голубые опустились на второе место в турнирной таблице. Железнодорожники идут на четвёртой позиции.

27 августа, 18:01
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

"Динамо" на своём поле сыграло вничью с "Локомотивом" в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Оба гола были забиты до перерыва. На гол Фёдора Смолова бело-голубые ответили точным ударом Себастьяна Шиманьски.

В компенсированное ко второму тайме время "Локомотив" остался в меньшинстве. За фол против Даниила Фомина в центре поля вторую жёлтую карточку получил Дмитрий Баринов.

"Динамо" по итогам тура с 13 очками опустилось на второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд петербургский "Зенит", у которого 14 баллов. "Локомотив", набрав 12 очков, идёт на четвёртой позиции.

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Премьер-лига. 6-й тур

"Динамо" — "Локомотив" — 1:1

Голы: Смолов, 23' (0:1); Шиманьски, 41' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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