Футболисты "Динамо" и "Локомотива" поделили очки в московском дерби
По итогам тура бело-голубые опустились на второе место в турнирной таблице. Железнодорожники идут на четвёртой позиции.
Фото © ФК "Локомотив"
"Динамо" на своём поле сыграло вничью с "Локомотивом" в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Оба гола были забиты до перерыва. На гол Фёдора Смолова бело-голубые ответили точным ударом Себастьяна Шиманьски.
Шиманьски остался один перед штрафной и увидел свободный угол. Гилерме, извини 🤷♂️ pic.twitter.com/CTNlw4BkyG— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021
В компенсированное ко второму тайме время "Локомотив" остался в меньшинстве. За фол против Даниила Фомина в центре поля вторую жёлтую карточку получил Дмитрий Баринов.
"Динамо" по итогам тура с 13 очками опустилось на второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд петербургский "Зенит", у которого 14 баллов. "Локомотив", набрав 12 очков, идёт на четвёртой позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 6-й тур
"Динамо" — "Локомотив" — 1:1
Голы: Смолов, 23' (0:1); Шиманьски, 41' (1:1)
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