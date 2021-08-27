Футболисты "Динамо" и "Локомотива" поделили очки в московском дерби

"Динамо" на своём поле сыграло вничью с "Локомотивом" в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Оба гола были забиты до перерыва. На гол Фёдора Смолова бело-голубые ответили точным ударом Себастьяна Шиманьски.

Шиманьски остался один перед штрафной и увидел свободный угол. Гилерме, извини 🤷‍♂️ pic.twitter.com/CTNlw4BkyG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

В компенсированное ко второму тайме время "Локомотив" остался в меньшинстве. За фол против Даниила Фомина в центре поля вторую жёлтую карточку получил Дмитрий Баринов.

"Динамо" по итогам тура с 13 очками опустилось на второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд петербургский "Зенит", у которого 14 баллов. "Локомотив", набрав 12 очков, идёт на четвёртой позиции.