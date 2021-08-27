В Белом доме заявили об угрозе ещё одного теракта в Кабуле

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена заявила об угрозе очередного теракта в Кабуле в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома по итогам пятничного совещания с главой государства.

"Сегодня утром президент США встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции", — сказано в документе.

Они проинформировали президента и вице-президента США, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, уже были приняты "максимальные меры" для защиты аэропорта Кабула.