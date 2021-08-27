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В Белом доме заявили об угрозе ещё одного теракта в Кабуле

Для защиты аэропорта афганской столицы были предприняты "максимальные меры".

27 августа, 18:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена заявила об угрозе очередного теракта в Кабуле в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома по итогам пятничного совещания с главой государства.

"Сегодня утром президент США встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции", — сказано в документе.

Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло почти до 200

Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло почти до 200

Они проинформировали президента и вице-президента США, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, уже были приняты "максимальные меры" для защиты аэропорта Кабула.

Напомним, накануне у воздушной гавани прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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