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Пентагон запретил американским базам в Европе покупать энергоресурсы у России

Правило введено в рамках исполнения положений оборонного бюджета Штатов на 2020 финансовый год.

27 августа, 18:56
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Ron Sachs

Американские военные объекты, расположенные в Европе, не смогут заключать контракты на покупку российских энергоресурсов. Это следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре США.

Стоит отметить, что инициатором данного запрета выступил Пентагон. Правило вводят в рамках исполнения положений оборонного бюджета Штатов на 2020 финансовый год.

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Согласно уведомлению оборонного ведомства США, запрет направлен на "укрепление энергетической безопасности в Европе" и распространяется на все виды энергоресурсов. При этом Пентагон допустил возможность исключений из правила. Кроме того, в появившемся документе указано, что "запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)". Добавим, что документ официально будет опубликован 30 августа.

Ранее Пентагон назвал количество американцев, ожидающих эвакуации из Афганистана. В военном ведомстве заверили, что Вашингтон продолжает миссию по вывозу граждан, несмотря на теракты в Кабуле.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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