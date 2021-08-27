Пентагон запретил американским базам в Европе покупать энергоресурсы у России

Согласно уведомлению оборонного ведомства США, запрет направлен на "укрепление энергетической безопасности в Европе" и распространяется на все виды энергоресурсов. При этом Пентагон допустил возможность исключений из правила. Кроме того, в появившемся документе указано, что "запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)". Добавим, что документ официально будет опубликован 30 августа.