Кафе на Центральной набережной Сочи охватил мощный пожар. Видео © LIFE

В Сочи на Центральной набережной вечером 27 августа загорелось кафе "Южная ночь". Мощный пожар полностью охватил здание. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Лайфа.

На видео можно заметить яркий огонь и клубы чёрного дыма, поднимающиеся в ночное небо Сочи. На место происшествия выехали экстренные службы. Предварительно, пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.