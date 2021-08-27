НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кафе на Центральной набережной Сочи охватил мощный пожар

На место немедленно выехали экстренные службы, информация о пострадавших пока не поступала.

27 августа, 19:16

Кафе на Центральной набережной Сочи охватил мощный пожар. Видео © LIFE

В Сочи на Центральной набережной вечером 27 августа загорелось кафе "Южная ночь". Мощный пожар полностью охватил здание. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Лайфа.

На видео можно заметить яркий огонь и клубы чёрного дыма, поднимающиеся в ночное небо Сочи. На место происшествия выехали экстренные службы. Предварительно, пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.

Чёрный дым над городом: В Воронеже загорелась строящаяся многоэтажка

Чёрный дым над городом: В Воронеже загорелась строящаяся многоэтажка

При этом информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возгорания пока установить не удалось.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Life

Лайф узнал подробности пожара в больнице в Ярославле, где погибло трое пациентов

сегодня в 20:35

Оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня"

сегодня в 20:27

Три человека погибли в результате пожара в больнице в Ярославле

сегодня в 20:12

Разведка США считает, что коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие

сегодня в 20:10

Немецкий посол назвал тему, объединяющую Россию и Германию

сегодня в 19:57

Новости партнеров

Layer 1