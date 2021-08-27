"Рубин" проиграл "Краснодару" и не смог догнать лидирующий в РПЛ "Зенит"

"Краснодар" на своём поле победил казанский "Рубин" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола были забиты до перерыва. В составе краснодарской команды отличились Алексей Ионов и Джон Кордоба.

Казанцы были чем-то заняты и оставили Кордобу тосковать в одиночестве. Грех тут не замкнуть хороший навес 👏🏻 pic.twitter.com/lzobZQkA0z — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

Потерпев поражение, "Рубин" не смог догнать лидирующий в турнирной таблице чемпионата России "Зенит". С 11 очками команда Леонида Слуцкого идёт на пятой строчке. "Краснодар" набрал девять баллов и поднялся на седьмое место.