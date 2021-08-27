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"Рубин" проиграл "Краснодару" и не смог догнать лидирующий в РПЛ "Зенит"

С 11 набранными очками команда Леонида Слуцкого занимает пятое место в первенстве.

27 августа, 19:27
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

"Краснодар" на своём поле победил казанский "Рубин" в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола были забиты до перерыва. В составе краснодарской команды отличились Алексей Ионов и Джон Кордоба.

Потерпев поражение, "Рубин" не смог догнать лидирующий в турнирной таблице чемпионата России "Зенит". С 11 очками команда Леонида Слуцкого идёт на пятой строчке. "Краснодар" набрал девять баллов и поднялся на седьмое место.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 6-й тур

"Краснодар" — "Рубин" — 2:0

Голы: Ионов 12' (1:0), Кордоба 35' (2:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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