Талибы взяли под контроль часть аэропорта в Кабуле

Спецназ радикального движения "Талибан"* вошёл на территорию аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана — Кабуле. Об этом сообщает Herat Times.

По данным СМИ, боевики возьмут на себя полномочия по обеспечению безопасности большей части воздушной гавани.

AFP со ссылкой на представителя талибов подтверждает, что радикалы взяли под контроль часть аэропорта в Кабуле.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.