НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Талибы взяли под контроль часть аэропорта в Кабуле

По данным СМИ, в воздушную гавань вошёл спецназ боевиков.

27 августа, 19:48

Фото © ТАСС / EPA

Спецназ радикального движения "Талибан"* вошёл на территорию аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана — Кабуле. Об этом сообщает Herat Times.

По данным СМИ, боевики возьмут на себя полномочия по обеспечению безопасности большей части воздушной гавани.

Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло почти до 200

Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло почти до 200

AFP со ссылкой на представителя талибов подтверждает, что радикалы взяли под контроль часть аэропорта в Кабуле.

Напомним, накануне у воздушной гавани произошёл теракт. Погибло почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ*.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

США и союзники отказались признавать правление талибов в Афганистане

сегодня в 19:28

Талибы призвали женщин-медиков Афганистана вернуться на рабочие места

сегодня в 19:11

Немецкий посол назвал тему, объединяющую Россию и Германию

сегодня в 19:57

Загорелся матрас: Лайф узнал подробности пожара в больнице в Ярославле, где погибло трое пациентов

сегодня в 20:35

Оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня"

сегодня в 20:27

Новости партнеров

Layer 1