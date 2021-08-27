Талибы взяли под контроль часть аэропорта в Кабуле
По данным СМИ, в воздушную гавань вошёл спецназ боевиков.
Фото © ТАСС / EPA
Спецназ радикального движения "Талибан"* вошёл на территорию аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана — Кабуле. Об этом сообщает Herat Times.
По данным СМИ, боевики возьмут на себя полномочия по обеспечению безопасности большей части воздушной гавани.
AFP со ссылкой на представителя талибов подтверждает, что радикалы взяли под контроль часть аэропорта в Кабуле.
Напомним, накануне у воздушной гавани произошёл теракт. Погибло почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ*.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0