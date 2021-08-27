Немецкий посол назвал тему, объединяющую Россию и Германию

Посол Германии в России Андреас фон Гайр заявил, что тема водорода может стать объединяющей Москву и Берлин на политическом уровне в ближайшие десятилетия. Об этом он заявил во время панельной дискуссии "Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха" на площадке завода Henkel в Энгельсе.

"Я уверен, что в ближайшие десятилетия <...> может объединить нас на политическом уровне, то этой темой может стать водород. У самой России есть большой потенциал, чтобы в будущем, как я думаю, развиваться по направлению зелёного водорода, то есть получения водорода из возобновляемых источников. Но на переходный период с российской стороны, как я вижу, из первичных источников энергии можно получать водород, который называется голубым, но я вижу общую линию и большое взаимопонимание", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Фон Гайр добавил, что за прошедшие годы в России сильно изменилась суть дискуссий о связи энергетической и климатической политики.

"Мы сближаемся. В Германии это очень важная тема для общественности и в ЕС. Но и в России мы замечаем, что всё больше участники понимают необходимость разумного баланса между экологией и экономикой. Это, конечно, касается энергетической кооперации между нашими странами, то есть на двустороннем уровне, и я также надеюсь на распространение этого принципа на европейский уровень", — поведал немецкий посол.

Также он подчеркнул, что мир ждёт от Москвы и Берлина разнообразия и открытости. Чем глубже мы можем реагировать на такие ожидания, тем лучше нам удастся творить совместное будущее, заявил глава немецкой дипмиссии.