Путин по телефону обсудил с Пашиняном Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.