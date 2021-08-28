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Путин по телефону обсудил с Пашиняном Нагорный Карабах

Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях, отмечается на сайте Кремля.

27 августа, 21:11
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Gресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский / Пресс-служба МИД РФ</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Gресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский / Пресс-служба МИД РФ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе", — говорится в сообщении.

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Подчёркивается, что стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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