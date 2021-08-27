Талибы попросили США оставить дипломатов после вывода американских войск из Афганистана

Представители радикального движения "Талибан"* попросили власти США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода оттуда американских вооружённых сил 31 августа. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров на данную тему.

По данным издания, если решение будет принято, то оно повлечёт за собой повторное открытие Посольства США в Кабуле, ранее прекратившего свою работу в связи с эвакуацией американского дипперсонала в аэропорт афганской столицы.

"Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов (в Афганистане), однако окончательного распоряжения на этот счёт ещё отдано не было", — отмечают собеседники газеты.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не планирует дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, но продолжит работу по вывозу из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из группы риска.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.