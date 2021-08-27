США выделят Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона
Изначально средства предназначались на оборонные расходы, обучение, подготовку кадров и другие нужды американского военного ведомства.
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Президент США Джо Байден дал поручение Госдепартаменту выделить Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона. Об этом сообщает Белый дом.
Отмечается, что деньги будут направлены Киеву из средств американского военного ведомства, выделенных на оборонные расходы, обучение, подготовку кадров и другие нужды.
Оказание помощи Украине происходит на фоне подготовки визита президента Незалежной Владимира Зеленского в США. 31 августа украинский лидер встретится с американским коллегой в Вашингтоне.
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