США выделят Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона

Президент США Джо Байден дал поручение Госдепартаменту выделить Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что деньги будут направлены Киеву из средств американского военного ведомства, выделенных на оборонные расходы, обучение, подготовку кадров и другие нужды.