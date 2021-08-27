НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

США выделят Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона

Изначально средства предназначались на оборонные расходы, обучение, подготовку кадров и другие нужды американского военного ведомства.

27 августа, 20:58

Фото © Pixabay

Президент США Джо Байден дал поручение Госдепартаменту выделить Украине 60 миллионов долларов из средств Пентагона. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что деньги будут направлены Киеву из средств американского военного ведомства, выделенных на оборонные расходы, обучение, подготовку кадров и другие нужды.

Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в Чёрном море

Зеленский выступил за усиление присутствия сил НАТО в Чёрном море

Оказание помощи Украине происходит на фоне подготовки визита президента Незалежной Владимира Зеленского в США. 31 августа украинский лидер встретится с американским коллегой в Вашингтоне.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Коронавирус впервые обнаружили у оленей

сегодня в 22:15

"Не соответствуют дружескому характеру наших отношений": В Киеве возмутились словами президента Эстонии о сроках вступления Украины в ЕС

сегодня в 21:53

Партия чёрного лебедя: Почему гибель военных США в Кабуле может лишить Байдена президентского кресла

сегодня в 21:40

Семерых пациентов с ИВЛ перевели в другую больницу после пожара в Ярославле

сегодня в 22:08

Жительница Санкт-Петербурга представит Россию в парусной гонке через Атлантику

сегодня в 21:42

Новости партнеров

Layer 1