Как доставщик еды стал победителем Паралимпиады в Токио От дома малютки в Улан-Удэ до золота в Кубке мира, от работы курьером до всемирного признания в Токио. О нашем велогонщике можно писать книги и снимать остросюжетные фильмы. 5756 5756 Фото © Instagram / astashov03

У каждого из участников Паралимпиады непростая судьба. Им приходится преодолевать боль, преодолевать себя, преодолевать предрассудки... Путь Михаила Асташова к золоту Игр в соревнованиях по велоспорту получился не только долгим и тернистым, но и настолько захватывающим, что в буквальном смысле поражает воображение.

Будущий чемпион родился в октябре 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии без рук и ног. До четырёх лет брошенный родителями ребёнок находился в доме малютки в Улан-Удэ, а затем до 16 лет — в реабилитационном центре в городе Кусе Челябинской области. Асташову светило распределение в дом-интернат для инвалидов, но в этот момент произошло первое чудо в его жизни. Неожиданно объявились его биологические родители, с которыми он отправился на родину, в Бурятию.

Михаил смог выучиться на оператора ЭВМ в профессиональном лицее и поступить на факультет наследия и информационных технологий Восточно-Сибирского государственного института культуры. Появился в его жизни и спорт. Первые успехи пришли к нему в настольном теннисе, где он стал чемпионом России среди юниоров. Также он успешно занимался плаванием, бадминтоном и лёгкой атлетикой. В 2019 году Асташов победил в Кубке мира по паратриатлону, а в 2020-м — на чемпионате России по велоспорту.

Широкой общественности об Асташове стало известно в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. СМИ тогда писали, что таким образом спортсмен зарабатывает на поездку в Токио. Сам Михаил уверял, что сделал это не ради хайпа или денег, а для получения нового опыта.

На самом деле Асташов представляет сразу два региона: Свердловскую область, в которой в настоящее время проживает, и родную Бурятию. Уральский регион обеспечивает спортсмена экипировкой, а также оплачивает все сборы и участие в соревнованиях. Кроме того, в Бурятии Михаил является сотрудником Центра спортивной подготовки на полной ставке, где также получает заработную плату.

Правда, вот в дополнительном финансировании для того, чтобы получить лицензию на Паралимпийские игры в Токио, Асташову отказали. Квалификационные очки ему нужно было получить на соревнованиях по велоспорту в ОАЭ. В итоге с деньгами спортсмену помог не кто иной, как сам Антон Шипулин. Чемпион мира по биатлону, ныне являющийся екатеринбургским депутатом, познакомил Асташова с одним из уральских бизнесменов, который и оплатил его подготовку к отборочным соревнованиям.

Кстати, в подработке Асташову несколько раз отказывали из-за его инвалидности. Ещё и поэтому ему было важно доказать себе и окружающим, что он в состоянии справиться с дополнительной нагрузкой. Сравнительно небольшая сумма, которую он заработал доставкой еды, стала приятным бонусом.

Дебют на Паралимпийских играх у Асташова, которого сравнивают со знаменитым австралийским мотиватором без рук и ног, называя "бурятским Ником Вуйчичем", получился впечатляющим. В квалификации гонки преследования на 3000 метров россиянин побил мировой рекорд, а в финале на целый круг опередил канадца Тристена Чернове.

Особенно ценным для велогонщика стало поздравление от Владимира Путина. Глава государства отметил высокий уровень мастерства спортсмена и его чемпионский характер.

— В гонке преследования на 3000 метров вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль — ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев, — говорится в телеграмме президента.

Всё бы хорошо, но на церемонии награждения Асташова случился настоящий конфуз. На соревнованиях в Токио, как и на недавней Олимпиаде, нашим спортсменам запрещено выступать под своим флагом и гимном. Паралимпийцы используют логотип ПКР, в случае их побед должен звучать фрагмент из концерта Чайковского. Но в данном случае организаторы соревнований даже великую музыку Петра Ильича решили не включать, заменив её на гимн Международного паралимпийского комитета.

Справедливости ради стоит отметить, что японцы быстро осознали свою оплошность и сделали всё возможное, чтобы загладить вину. Российская делегация попросила о проведении повторной церемонии награждения, и организаторы без проблем пошли навстречу.

— Оргкомитет Паралимпиады провёл перенаграждение тройки призёров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя был сыгран Первый концерт Чайковского, — заявили в Паралимпийском комитете России.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что по возвращении в республику Асташов получит сертификат на покупку квартиры. Также ему полагается 1,5 миллиона рублей и пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, пообещал исправить недоразумение, из-за которого Асташову не удалось услышать в Токио российский гимн и поднять над головой флаг страны.

— Вы не представляете, сколько он вложил в эту победу, сколько тренировался, сколько трудностей, начиная с самого раннего детства, преодолел. Очень жаль, что он не смог услышать российский гимн и поднять российский флаг. Но ничего! Мы вручим Михаилу флаг прямо в аэропорту, когда он вернётся домой героем, — заявил глава региона.

Что касается самого Асташова, то он не стал почивать на лаврах и уже на следующий день после золотого триумфа побил ещё один мировой рекорд — теперь в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 1000 метров. Как же обидно, что этот выдающийся результат не позволил россиянину выиграть хотя бы бронзу. Выступавшие после него китаец Ли Чжанъю, француз Александр Лот и Яко ван Гасс из Великобритании проехали дистанцию быстрее. В итоге Асташов занял лишь четвёртое место, которое принято называть "деревянной" медалью.

Феноменальное выступление на соревнованиях в японской столице позволило велогонщику стать национальным героем. В ближайшее время у него не должно возникать проблем с финансами, да и самооценка спортсмена всегда будет на уровне. Впрочем, не исключено, что ему захочется получить ещё какой-нибудь опыт — не для денег, а просто из любопытства.

Авторы Роман Фейгин