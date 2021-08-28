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Убийца Роберта Кеннеди может выйти на свободу после более чем 50 лет в тюрьме

Палестинец Серхан Серхан убил брата 35-го президента США Джона Кеннеди в начале июня 1968 года. На тот момент ему было 24 года.

27 августа, 23:59
<p>Роберт Кеннеди, Серхан Серхан. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia</p>

Роберт Кеннеди, Серхан Серхан. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Убийца американского сенатора Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил право на досрочное освобождение после 53 лет в тюрьме. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Роберт Кеннеди — младший брат убитого 35-го президента США Джона Кеннеди. В начале июня 1968 года его застрелили в гостинице в пригороде Лос-Анджелеса. В преступлении признали виновным палестинца Серхана Серхана. Первоначально его приговорили к смертной казни, однако впоследствии наказание смягчили до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года.

Серхан Серхан. Фото © Wikipedia

Серхан Серхан. Фото © Wikipedia

Отмечается, что комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) получила письма в поддержку палестинца, в том числе от сыновей убитого политика, прокуратура не возражала против его освобождения. В итоге комиссия рекомендовала выпустить 77-летнего мужчину. Однако окончательное решение должен принять губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Рассмотрение дела и изучение того, соответствует ли предоставление УДО общественной безопасности, может занять несколько месяцев.

Сын Роберта Кеннеди назвал имя настоящего убийцы отца, но никто этого не заметил

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Стоит отметить, что Серхан мог просить об УДО с 1972 года, он предпринимал много попыток в период с 1983 по 2006 год, на что всегда получал отказы. В последний раз ему отказали в 2016 году.

Напомним, в августе 2019 года Серхана Серхана ранили ножом в американской тюрьме. После нападения его госпитализировали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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