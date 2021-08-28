"Меня надо простить": В Петербурге виновница ДТП попросила суд не лишать её прав, потому что она "девочка"
Петербурженка нарушила ПДД всего через неделю после того, как получила водительское удостоверение.
Фото © ТАСС / DPA
Жительница Санкт-Петербурга попросила суд не лишать её водительских прав, мотивировав это тем, что она "девочка" и её "надо простить". Об этом сообщает в своём телеграм-канале объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
"Суду Голубева пояснила, что вину признаёт, в содеянном раскаивается. Стаж вождения на момент ДТП составлял семь дней, права она получала в Гатчине, не чувствует габаритов. Голубева просила суд не лишать её права управления ТС, так как она девочка, поэтому её надо простить", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Екатерина Голубева получила права 13 июля, а уже ночью 20 июля на арендованной машине Hyundai Solaris во дворе наехала на другой автомобиль. После чего вышла из машины, посмотрела на повреждения и уехала. Через какое-то время девушка вернулась к месту ДТП с друзьями, компания осмотрела машину и вновь уехала, не оставив никакой информации о себе для связи.
В итоге Колпинский районный суд не внял просьбам девушки и привлёк её к административной ответственности, решив, что "покидать место ДТП нельзя никому, вне зависимости от половой принадлежности". Голубева лишена прав сроком на год.
Комментариев: 0