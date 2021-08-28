Эксперты прогнозируют рост стоимости нефти до $75 за баррель

За последнюю неделю цена на нефть выросла примерно на 10%, превысив 71 доллар за баррель. При этом эксперты утверждают, что ожидать серьёзного увеличения стоимости чёрного золота в ближайшее время не стоит. Максимум нефть может подорожать до 75 долларов за бочку, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в последние дни котировки на нефть поддерживали ослабление опасений, связанных с последствиями пандемии для спроса на топливо. Также среди причин — ураган "Грейс", который почти всю неделю бушевал над Мексиканским заливом и частью южных штатов США и привёл к приостановке нефтедобычи в этом регионе.

"Судя по тому, что глобальная экономика во время пандемии вошла в штопор и статистика показывает, что выход из кризиса будет долгим и неравномерным, не следует ждать роста нефтяных котировок выше $75 за баррель", — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В свою очередь заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова подчеркнула, что мировые цены на нефть будут меняться в зависимости от того, насколько сбалансированы спрос и предложение на рынке.

"С одной стороны, вторая волна коронавируса уже покидает ведущие экономики мира, с другой стороны, нельзя исключить, что осенью, возможно, уже в конце сентября, мир накроет очередная волна пандемии и так будет продолжаться, пока не будет вакцинировано 60% населения планеты", — поведала она.

По мнению Мильчаковой, спрос на нефть будет подвержен серьёзным колебаниям из-за нестабильной ситуации с ковидом, хотя по мере стабилизации экономики во многих странах-экспортёрах предложение по чёрному золоту сейчас увеличивается. Эксперт добавила, что в ближайшее время некоторый избыток предложения более вероятен, чем дефицит, поэтому понижение цены на нефть никто не отменял. Аналитик полагает, что в сентябре баррель будет торговаться на уровне $64–74.