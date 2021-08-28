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В Москве задержали таксиста, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся

Пострадавший ребёнок, как сообщалось ранее, отделался ушибом колена.

27 августа, 22:32

Фото © Pexels

Инспекторы ДПС задержали водителя такси, который сбил шестилетнюю девочку на востоке Москвы и скрылся. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.

В Москве инспектор ГИБДД на служебном авто сбил 13-летнюю девочку

В Москве инспектор ГИБДД на служебном авто сбил 13-летнюю девочку

"Водитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции", говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель задел ребёнка, когда сдавал назад. Девочка в этот момент переходила вместе с мамой дворовую проезжую часть. Ребёнок отделался ушибом коленного сустава.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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