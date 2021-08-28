В Москве задержали таксиста, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся
Пострадавший ребёнок, как сообщалось ранее, отделался ушибом колена.
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Инспекторы ДПС задержали водителя такси, который сбил шестилетнюю девочку на востоке Москвы и скрылся. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.
"Водитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что водитель задел ребёнка, когда сдавал назад. Девочка в этот момент переходила вместе с мамой дворовую проезжую часть. Ребёнок отделался ушибом коленного сустава.
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