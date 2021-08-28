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Коронавирус впервые обнаружили у оленей

Инфекцию нашли у белохвостых оленей в американском штате Огайо.

27 августа, 22:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые был выявлен у оленей. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США. Отмечается, что инфекцию обнаружили у диких белохвостых оленей в американском штате Огайо.

"Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) Министерства сельского хозяйства США объявили о подтверждении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего CoViD-19) у диких белохвостых оленей в штате Огайо", — сказано в заявлении службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза Штатов.

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Как уточняется, речь идёт о первых в мире оленях, у которых подтверждён вирус.

В Минсельхозе Штатов добавили, что случаи ковида регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были животные, которые контактировали с людьми, заражёнными коронавирусной инфекцией.

"Исходя из имеющейся информации, риск передачи вируса от животных людям считается низким", — подчёркивается в заявлении.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у женщины зафиксировали мутацию ковида, которая ранее была обнаружена у датских норок. При этом пациентка никогда не контактировала с этими животными и не была в скандинавской стране.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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