НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Семерых пациентов с ИВЛ перевели в другую больницу после пожара в Ярославле

Как уточнили в МЧС, всего из здания медучреждения, где произошло ЧП, было эвакуировано 56 человек.

27 августа, 22:08
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Семерых пациентов, находившихся на ИВЛ во время пожара в клинической больнице № 3 Ярославля, перевели в другое медучреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"По предварительным данным, 56 человек были эвакуированы, семерых увезли в другие [больницы] под ИВЛ", — приводит ТАСС сообщение МЧС.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что всего из реанимации КБ № 3 перевезли восьмерых пациентов, они доставлены в больницу имени Семашко.

Власти Ярославской области опровергли гибель троих пациентов при пожаре в больнице

Власти Ярославской области опровергли гибель троих пациентов при пожаре в больнице

Напомним, вечером 27 августа поступило сообщение о пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. СМИ сообщили о трёх погибших в результате инцидента, но власти региона эту информацию не подтвердили, уточнив, что в больнице умер один человек и его смерть с пожаром не связана.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Власти Ярославской области опровергли гибель троих пациентов при пожаре в больнице

сегодня в 21:22

Коронавирус впервые обнаружили у оленей

сегодня в 22:15

"Не соответствуют дружескому характеру наших отношений": В Киеве возмутились словами президента Эстонии о сроках вступления Украины в ЕС

сегодня в 21:53

Жительница Санкт-Петербурга представит Россию в парусной гонке через Атлантику

сегодня в 21:42

Последняя база инопланетян: Как прятали пришельцев по всему миру

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1