Семерых пациентов с ИВЛ перевели в другую больницу после пожара в Ярославле

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Семерых пациентов, находившихся на ИВЛ во время пожара в клинической больнице № 3 Ярославля, перевели в другое медучреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"По предварительным данным, 56 человек были эвакуированы, семерых увезли в другие [больницы] под ИВЛ", — приводит ТАСС сообщение МЧС.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что всего из реанимации КБ № 3 перевезли восьмерых пациентов, они доставлены в больницу имени Семашко.