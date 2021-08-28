Семерых пациентов с ИВЛ перевели в другую больницу после пожара в Ярославле
Как уточнили в МЧС, всего из здания медучреждения, где произошло ЧП, было эвакуировано 56 человек.
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Семерых пациентов, находившихся на ИВЛ во время пожара в клинической больнице № 3 Ярославля, перевели в другое медучреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
"По предварительным данным, 56 человек были эвакуированы, семерых увезли в другие [больницы] под ИВЛ", — приводит ТАСС сообщение МЧС.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что всего из реанимации КБ № 3 перевезли восьмерых пациентов, они доставлены в больницу имени Семашко.
Напомним, вечером 27 августа поступило сообщение о пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. СМИ сообщили о трёх погибших в результате инцидента, но власти региона эту информацию не подтвердили, уточнив, что в больнице умер один человек и его смерть с пожаром не связана.
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