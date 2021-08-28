Чукотка присоединилась к всероссийской акции "Сохраним лес"

Акция "Сохраним лес", которая является одной из крупнейших экологических инициатив в России, проходит третий год в рамках национального проекта "Экология". В ней принимает участие широкий круг общественности. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийское общество охраны природы, "Молодёжка ОНФ", а также АНО "Национальные приоритеты", АНО "Сад памяти" и АНО "Большая культура". За два года проведения акции "Сохраним лес" всего по стране было высажено более 82 миллионов деревьев. В этом году в 85 регионах РФ будет высажено 70 миллионов деревьев.