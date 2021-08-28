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Чукотка присоединилась к всероссийской акции "Сохраним лес"

Волонтёры высадили 20 саженцев кедрового стланика, которые будут расти напротив входа в оздоровительный комплекс города.

27 августа, 22:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTEmtBvqbXz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sohranimles</a></p>

Фото © Instagram / sohranimles

Жители Чукотки присоединились к акции "Сохраним лес", участники мероприятия высадили кедровый стланик в городе Билибино. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"Ребята из школьного лесничества "Лесовичок" в Билибино вместе с семьями высадили 20 саженцев кедрового стланика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция "Сохраним лес" на Чукотке имеет особое значение, ведь в 2021 году Россия председательствует в Арктическом совете.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Нерюнгринском районе Якутии

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Нерюнгринском районе Якутии

Акция "Сохраним лес", которая является одной из крупнейших экологических инициатив в России, проходит третий год в рамках национального проекта "Экология". В ней принимает участие широкий круг общественности. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийское общество охраны природы, "Молодёжка ОНФ", а также АНО "Национальные приоритеты", АНО "Сад памяти" и АНО "Большая культура". За два года проведения акции "Сохраним лес" всего по стране было высажено более 82 миллионов деревьев. В этом году в 85 регионах РФ будет высажено 70 миллионов деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках акции "Сохраним лес" в Нижегородской области высадят около четверти миллиона деревьев.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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