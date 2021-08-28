В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской ковидной больнице

В ведомстве добавили, что полная ликвидация возгорания была объявлена в 22:28. Также там сообщили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений погиб один человек — мужчина 1947 года рождения. Всего в больнице находилось 90 человек с диагнозом "коронавирус" и 17 сотрудников.

Напомним, вечером 27 августа поступило сообщение о пожаре в клинической больнице № 3 Ярославля. Отмечалось, что в палате на первом этаже загорелся матрас на площади пять квадратных метров и произошло задымление. Сотрудники медучреждения потушили огонь до приезда пожарных. СМИ сообщили о сбое в работе системы ИВЛ и трёх погибших в результате инцидента, но власти региона эту информацию не подтвердили, уточнив, что в больнице умер один человек и его смерть с пожаром не связана.