Франция объявила о завершении эвакуации людей из Афганистана
Военные страны вывезли из Кабула порядка трёх тысяч человек, большинство из них — афганцы.
Фото © ТАСС / Zuma
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации граждан из Афганистана. По словам министра, за минувшие несколько недель французские военные вывезли из Кабула около трёх тысяч человек.
"Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около трёх тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция", — написала Парли на своей странице в "Твиттере".
По информации Генштаба Франции последние военные республики покинули Кабул вечером 27 августа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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