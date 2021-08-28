Франция объявила о завершении эвакуации людей из Афганистана

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации граждан из Афганистана. По словам министра, за минувшие несколько недель французские военные вывезли из Кабула около трёх тысяч человек.

"Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около трёх тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция", — написала Парли на своей странице в "Твиттере".

По информации Генштаба Франции последние военные республики покинули Кабул вечером 27 августа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула.

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