Депутат Рады предложил арестовать Зеленского из-за самолёта "Мрия" на параде
Парламентарий отметил, что советская разработка очень символично отобразила превосходство "оккупационного" советского времени над жалкой действительностью сегодняшней "независимой".
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предложил арестовать президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что в военном параде по случаю 30-й годовщины независимости страны участвовал разработанный в СССР самолёт Ан-225 "Мрия".
"Самолёт "Мрия", вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей, очень символично отобразил превосходство "оккупационного" советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней "независимой", — написал парламентарий на своей странице в "Фейсбуке".
Нардеп добавил, что пролёт разработанного в СССР самолёта — это "лучшая пропаганда советского режима и строя".
"Идиоты и циничные, моральные уроды, арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть", — написал Кива.
Также депутат отметил, что символом сегодняшней Украины является кастрюля на голове безработного, который прыгает, зигует и орёт нацистские лозунги "Слава Украине". Кива призвал сравнить этот образ с самолётом "Мрия" и сделать выводы о независимости, достижениях и прогрессе Украины.
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Напомним, Украина 24 августа отпраздновала 30-ю годовщину независимости. По этому случаю в центре Киева прошёл масштабный военный парад. В нём задействовали более четырёх тысяч украинских военных, участвовали также представители других стран и авиация НАТО. Во время торжественной речи Зеленский потроллил экс-президента Незалежной Виктора Януковича, а в определённый момент прослезился.
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