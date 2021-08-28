Депутат Рады предложил арестовать Зеленского из-за самолёта "Мрия" на параде

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предложил арестовать президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что в военном параде по случаю 30-й годовщины независимости страны участвовал разработанный в СССР самолёт Ан-225 "Мрия".

"Самолёт "Мрия", вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей, очень символично отобразил превосходство "оккупационного" советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней "независимой", — написал парламентарий на своей странице в "Фейсбуке".

Нардеп добавил, что пролёт разработанного в СССР самолёта — это "лучшая пропаганда советского режима и строя".

"Идиоты и циничные, моральные уроды, арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть", — написал Кива.

Также депутат отметил, что символом сегодняшней Украины является кастрюля на голове безработного, который прыгает, зигует и орёт нацистские лозунги "Слава Украине". Кива призвал сравнить этот образ с самолётом "Мрия" и сделать выводы о независимости, достижениях и прогрессе Украины.