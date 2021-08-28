Британия разрешила эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек после жалобы зоозащитника

Правительство Великобритании разрешило главе благотворительного фонда по защите животных и бывшему морпеху Пену Фартингу вывезти на чартерном рейсе 200 собак и кошек из Кабула. Об этом сообщает в "Твиттере" пресс-служба британского Министерства обороны.

"По указанию министра обороны разрешение на их (Фартинга и животных. — Прим. Лайфа) чартерный рейс было поддержано Правительством Великобритании", — говорится в сообщении.

Ранее Фартинг пожаловался, что из-за новых правил, введённых президентом США Джо Байденом, британские военные отказали в эвакуации животных. В свою очередь, глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что военные должны отдавать предпочтение спасению людей.

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