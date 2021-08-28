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Британия разрешила эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек после жалобы зоозащитника

Ранее Пен Фартинг заявил, что из-за новых правил, введённых президентом США Джо Байденом, военные отказали в вывозе животных.

28 августа, 00:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/domdyer70/status/1430101001600708611/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pen Farthing</a></p>

Фото © Twitter / Pen Farthing

Правительство Великобритании разрешило главе благотворительного фонда по защите животных и бывшему морпеху Пену Фартингу вывезти на чартерном рейсе 200 собак и кошек из Кабула. Об этом сообщает в "Твиттере" пресс-служба британского Министерства обороны.

"По указанию министра обороны разрешение на их (Фартинга и животных. — Прим. Лайфа) чартерный рейс было поддержано Правительством Великобритании", — говорится в сообщении.

США эвакуировали своих служебных собак из Кабула

США эвакуировали своих служебных собак из Кабула

Ранее Фартинг пожаловался, что из-за новых правил, введённых президентом США Джо Байденом, британские военные отказали в эвакуации животных. В свою очередь, глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что военные должны отдавать предпочтение спасению людей.

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Напомним, в начале недели движение "Талибан"* назвало красную черту для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этой дате. Желающих покинуть страну будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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