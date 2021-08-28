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Мясников рассказал о пользе красного вина в борьбе с постковидным синдромом

По словам доктора, употреблять этот напиток можно уже через неделю после выздоровления, но в умеренных количествах.

28 августа, 03:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главный врач больницы имени Жадкевича телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе красного вина в борьбе с постковидным синдромом. В беседе с Ura.ru медик отметил, что это касается только любителей данного напитка.

По словам медика, после перенесённой коронавирусной инфекции у человека остаётся постинфекционная астения (постоянная усталость) и сопутствующие проблемы.

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"В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол — очень мощный антиоксидант", — заявил Мясников и пояснил, что для непьющих людей эта рекомендация не действует.

По словам специалиста, употреблять вино можно уже через неделю после выздоровления, но в умеренных количествах, так как чрезмерное употребление алкоголя может ухудшить ситуацию. Также алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, заключил врач.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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