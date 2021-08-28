НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ростех" представил первый оснащённый двигателями боевой экзоскелет

Устройство снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее.

28 августа, 02:51

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Первый опытный образец оснащённого электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2021".

Новейший экзоскелет функционирует в двух режимах — активном и пассивном. В первом физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, которые работают от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересечённой местности или горам. Во втором экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом. Применение безредукторных двигателей обеспечивает работу устройства как в активном режиме, так и в пассивном.

Первый бюджетный компьютер на базе процессора "Эльбрус" представили на "Армии-2021"

Первый бюджетный компьютер на базе процессора "Эльбрус" представили на "Армии-2021"

"Экзоскелет, который мы создаём совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее", — цитирует РИА "Новости" индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, благодаря чему экзоскелет подстраивается под особенности человека и позволяет двигаться свободно и интуитивно. Также планируется встроить в конструкцию элементы из композитов, усовершенствовать элементы питания и системы управления.

В России определились с обликом уникальных дронов-самоубийц

В России определились с обликом уникальных дронов-самоубийц

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1