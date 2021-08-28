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Экс-депутат Рады заявил об ультиматуме Зеленскому от Меркель, Путина и Байдена

По мнению Евгения Мураева, именно от согласия лидера Незалежной на требования глав ведущих мировых держав зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.

28 августа, 02:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/president.gov.ua/photos/2454358168042369/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Фото © Facebook / president.gov.ua

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее "согласовала" с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом бывший парламентарий рассказал в эфире телеканала "Наш".

По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования глав ведущих мировых держав зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.

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"Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным", — подчеркнул Мураев.

Кроме того, экс-нардеп заявил о существовании "консолидированного решения по Украине", которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Мураев подчеркнул, что Украина не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран "нормандской четвёрки" в Париже в 2019 году.

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"Если Зеленский примет, о чём договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи [президентов Украины и США]. Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится", — заключил Мураев.

Ранее Евгений Мураев заявил, что Украину готовят к разделу. По мнению политика, отдельные части страны уже присмотрели Румыния, Польша и Венгрия. Он также полагает, что юго-восток страны отойдёт России — и от Украины останется "небольшой кусочек".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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