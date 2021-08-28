Экс-депутат Рады заявил об ультиматуме Зеленскому от Меркель, Путина и Байдена

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее "согласовала" с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом бывший парламентарий рассказал в эфире телеканала "Наш".

По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования глав ведущих мировых держав зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.

"Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным", — подчеркнул Мураев.

Кроме того, экс-нардеп заявил о существовании "консолидированного решения по Украине", которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Мураев подчеркнул, что Украина не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран "нормандской четвёрки" в Париже в 2019 году.

"Если Зеленский примет, о чём договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи [президентов Украины и США]. Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится", — заключил Мураев.