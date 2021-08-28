Военные США уничтожили планировавшего теракты в Афганистане боевика ИГИЛ

Американские военные в Афганистане уничтожили боевика группировки "ИГ-Хорасан" (ответвление террористической организации ИГИЛ*), который занимался организацией нападений. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

"Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель", — говорится в заявлении.

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По словам Урбана, удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангархар. Об убитых и раненых среди гражданского населения Урбану неизвестно.