Военные США уничтожили планировавшего теракты в Афганистане боевика ИГИЛ
По словам представителя Центрального командования американских Вооружённых сил, удар был нанесён с помощью беспилотника.
Фото © ТАСС / Lealan Buehrer via ZUMA Wire
Американские военные в Афганистане уничтожили боевика группировки "ИГ-Хорасан" (ответвление террористической организации ИГИЛ*), который занимался организацией нападений. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.
"Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель", — говорится в заявлении.
По словам Урбана, удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангархар. Об убитых и раненых среди гражданского населения Урбану неизвестно.
Напомним, 26 августа у аэропорта в Кабуле прогремел взрыв. Погибло почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ. Президент США Джо Байден приказал подготовить удары по террористам, чтобы отомстить.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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