Десятое золото: Александр Яремчук стал победителем Паралимпиады в Токио в беге на 1500 метров
Второе место и серебро — у болгарина Християна Стоянова, третье и бронза — у Дэвида Эмонга из Уганды.
Фото © VK / russianparalymp
Россиянин Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпиады в Токио в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Он преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место и серебро — у болгарина Християна Стоянова, третье и бронза — у Дэвида Эмонга из Уганды.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Костин завоевал бронзу в беге на 5000 метров на Паралимпиаде в Токио.
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