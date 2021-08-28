НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Десятое золото: Александр Яремчук стал победителем Паралимпиады в Токио в беге на 1500 метров

Второе место и серебро — у болгарина Християна Стоянова, третье и бронза — у Дэвида Эмонга из Уганды.

28 августа, 01:54
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-124698094_10370?z=photo-124698094_457253617/album-124698094_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianparalymp</a></p>

Фото © VK / russianparalymp

Россиянин Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпиады в Токио в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место и серебро — у болгарина Християна Стоянова, третье и бронза — у Дэвида Эмонга из Уганды.

"Бурятский Ник Вуйчич": Как доставщик еды стал победителем Паралимпиады в Токио

"Бурятский Ник Вуйчич": Как доставщик еды стал победителем Паралимпиады в Токио

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Костин завоевал бронзу в беге на 5000 метров на Паралимпиаде в Токио.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Россиянин Костин завоевал бронзу в беге на 5000 метров на Паралимпиаде в Токио

сегодня в 01:24

"Бурятский Ник Вуйчич": Как доставщик еды стал победителем Паралимпиады в Токио

вчера в 21:40

"Алина бесстрашная": Загитова прыгнула с 200-метровой тарзанки и восхитила фанатов

сегодня в 02:13

Экс-депутат Рады заявил об ультиматуме Зеленскому от Меркель, Путина и Байдена

сегодня в 02:38

"Метлу им": Лукашенко нашёл работу для жён футболистов и хоккеистов, которые "воюют против государства"

сегодня в 02:25

Новости партнеров

Layer 1