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Россиянин Костин завоевал бронзу в беге на 5000 метров на Паралимпиаде в Токио

Спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды, установив личный рекорд.

28 августа, 01:24
<p>Александр Костин. Фото © <a href="https://minsport.alregn.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">minsport.alregn.ru</a></p>

Александр Костин. Фото © minsport.alregn.ru

Российский бегун Александр Костин выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Он стал третьим в беге на 5000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

Костин преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды, установив личный рекорд. Первое место занял Ясин Ухдади из Испании, второе — австралиец Джарид Клиффорд.

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Александру Костину 26 лет, он чемпион Европы 2021 года.

Напомним, в третий день Паралимпийских игр российские атлеты завоевали девять медалей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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