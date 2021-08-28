Россиянин Костин завоевал бронзу в беге на 5000 метров на Паралимпиаде в Токио
Спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды, установив личный рекорд.
Александр Костин. Фото © minsport.alregn.ru
Российский бегун Александр Костин выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Он стал третьим в беге на 5000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.
Костин преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды, установив личный рекорд. Первое место занял Ясин Ухдади из Испании, второе — австралиец Джарид Клиффорд.
Александру Костину 26 лет, он чемпион Европы 2021 года.
Комментариев: 0