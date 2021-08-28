Перечислены льготы для пенсионеров старше 70 лет

Пенсионеры старше 70 лет получают федеральные и региональные льготы. Первые положены всем пенсионерам, а набор региональных может отличаться, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50-процентную скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом. А при достижении 80-летнего возраста одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт", — пояснила Финогенова в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, после 70 лет гражданин имеет право на субсидию от государства, которая частично компенсирует коммунальные услуги. Также есть льготы и компенсации, которые распространяются на все возрастные категории, например льготы при уплате НДФЛ, а также при уплате госпошлины при подаче иска по пенсионным вопросам на сумму не более одного миллиона рублей. Пенсионеры освобождаются и от налога на имущество, но при этом кадастровая стоимость объекта должна быть меньше 300 миллионов рублей.

Для пожилых людей старше 80 лет по закону положена надбавка к пенсии в виде 100-процентного повышения её фиксированной части.

"На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности пенсионера, пожизненном владении или пользовании (например, освобождение от уплаты налога по одному участку площадью, не превышающей шести соток; если площадь выше, то налог будет взиматься с разницы между кадастровой стоимостью шести соток и фактического размера участка)", — добавила эксперт.