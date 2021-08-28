Лукашенко нашёл работу для жён футболистов и хоккеистов, которые "воюют против государства". Видео © t.me / pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жён футболистов и хоккеистов на встрече с сотрудниками государственного предприятия "Беларуськалий". Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

По словам белорусского лидера, представители игровых видов спорта "кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а их жёны-красавицы сидят в айфонах и против государства воюют".

"Работать надо всем! И жён туда надо. Вот на "Белкалий" надо, метлу им", — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что попросил министра спорта республики Сергея Ковальчука и главу "Беларуськалия" Ивана Головатого выделять меньше денег на футбол и хоккей, поскольку представители этих видов спорта не блещут на международной арене.