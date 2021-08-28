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"Метлу им": Лукашенко нашёл работу для жён футболистов и хоккеистов, которые "воюют против государства"

Также белорусский президент призвал выделять меньше денег на футбол и хоккей, поскольку представители этих видов спорта не блещут на международной арене.

28 августа, 02:25

Лукашенко нашёл работу для жён футболистов и хоккеистов, которые "воюют против государства". Видео © t.me / pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жён футболистов и хоккеистов на встрече с сотрудниками государственного предприятия "Беларуськалий". Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

По словам белорусского лидера, представители игровых видов спорта "кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а их жёны-красавицы сидят в айфонах и против государства воюют".

"Работать надо всем! И жён туда надо. Вот на "Белкалий" надо, метлу им", — добавил Лукашенко.

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Президент Белоруссии добавил, что попросил министра спорта республики Сергея Ковальчука и главу "Беларуськалия" Ивана Головатого выделять меньше денег на футбол и хоккей, поскольку представители этих видов спорта не блещут на международной арене.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подарили первый белорусский коньяк. Напиток производится на юге страны из местного винограда.

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Внучка Лукашенко подала документы в МГУ

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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