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"Алина бесстрашная": Загитова прыгнула с 200-метровой тарзанки и восхитила фанатов

Фигуристка покорила высоту в 207 метров, а её младшая сестра прыгнула с 170 метров.

28 августа, 02:13

Загитова прыгнула с 200-метровой тарзанки и восхитила фанатов. Видео © Instagram / azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нашла новое увлечение — банджи-джампинг. Спортсменка совершила прыжок с высоты 207 метров в сочинском Скайпарке и поделилась эмоциями в "Инстаграме".

"От прыжка до полёта всего один шаг. Сегодня (27 августа) мы с сестрой Сабиной были в Скайпарке, и это что-то невероятное! Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала... конечно, другие, но схожие чувства. Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что это будет?" — отметила Загитова.

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Фигуристка добавила, что покорила высоту в 207 метров, а её младшая сестра прыгнула с 170 метров. Загитова призналась, что во время полёта почувствовала "нереальную свободу" и после прыжка поняла, что в мире ещё столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного. Также она заметила, что всё самое интересное у человека впереди, поэтому надо верить в себя и свои мечты, никогда не сдаваться и не сворачивать с пути.

В комментариях к посту многие поклонники чемпионки восхитились её поступком. Фанаты отметили бесстрашие Загитовой.

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"Алинка, вот ты смелая", — написала одна из подписчиц.

"Всё верно, Алина! Ты покорила все вершины в спорте, тебе только 19, и впереди вся жизнь. Люби, стремись к новому, живи в гармонии с собой, будь счастлива. Мы, твои поклонники, всегда с тобой", — подчеркнула другая поклонница Загитовой.

"Страшно даже смотреть! Крутая девчонка", — заметила ещё одна фанатка.

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"О боже, она и это смогла. Круто. Алина бесстрашная", — добавила поклонница фигуристки.

Ранее Загитова призналась, что её самой близкой подругой является младшая сестра Сабина. Кроме того, спортсменка рассказала, как стать чемпионом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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