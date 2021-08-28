Загитова прыгнула с 200-метровой тарзанки и восхитила фанатов. Видео © Instagram / azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нашла новое увлечение — банджи-джампинг. Спортсменка совершила прыжок с высоты 207 метров в сочинском Скайпарке и поделилась эмоциями в "Инстаграме".

"От прыжка до полёта всего один шаг. Сегодня (27 августа) мы с сестрой Сабиной были в Скайпарке, и это что-то невероятное! Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала... конечно, другие, но схожие чувства. Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что это будет?" — отметила Загитова.

Фигуристка добавила, что покорила высоту в 207 метров, а её младшая сестра прыгнула с 170 метров. Загитова призналась, что во время полёта почувствовала "нереальную свободу" и после прыжка поняла, что в мире ещё столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного. Также она заметила, что всё самое интересное у человека впереди, поэтому надо верить в себя и свои мечты, никогда не сдаваться и не сворачивать с пути.

В комментариях к посту многие поклонники чемпионки восхитились её поступком. Фанаты отметили бесстрашие Загитовой.

"Алинка, вот ты смелая", — написала одна из подписчиц.

"Всё верно, Алина! Ты покорила все вершины в спорте, тебе только 19, и впереди вся жизнь. Люби, стремись к новому, живи в гармонии с собой, будь счастлива. Мы, твои поклонники, всегда с тобой", — подчеркнула другая поклонница Загитовой.

"Страшно даже смотреть! Крутая девчонка", — заметила ещё одна фанатка.